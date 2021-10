André Hazes zet na weken radiostilte weer voet op Nederlandse bodem

Dat het niet goed gaat met de 27-jarige zanger is inmiddels geen geheim meer. Vorige maand maakte zijn management bekend dat Hazes met een burn-out kampt. Hij had tijd nodig om tot rust te komen en besloot zich daarom terug te trekken. Waar de zanger zijn volgers normaal gesproken overspoelde met foto’s en filmpjes op Instagram, bleef het nu doodstil. Bovendien werden zijn concerten, waaronder de optredens voor Holland zingt Hazes, gecanceld.



Volgens YouTuber Yvonne Coldeweijer zou Hazes zich in het Spaanse Alicante hebben teruggetrokken. Overigens kwam de tip dat de zanger voet op Nederlandse bodem zou zetten, van haar af. In een van haar Instagram Stories wees ze onder meer RTL Boulevard en Shownieuws op zijn aankomst. Meerdere media besloten Hazes vervolgens op het vliegveld op te wachten. En met succes.



Hazes verscheen op Schiphol in een rood pak, met zijn capuchon over zijn hoofd, een bril en een mondkapje op, en met in zijn kielzog moeder Rachel. Dat de zanger geen zin had om vragen te beantwoorden, werd al snel duidelijk. ,,Alsjeblieft, even niet, jongens”, luidden zijn woorden.