André Hazes voorlopig nog van de radar: ook grote concerten in België afgelast

Zijn management stelt nu nog altijd: ,,Momenteel wordt André behandeld voor zijn burn-out. Dit heeft tijd nodig, maar hij is in goede handen bij zijn therapeuten.” Ondertussen wordt er in de boulevardmedia druk gespeculeerd over andere oorzaken: van een breuk met zijn vriendin tot verslavingen. Niets daarvan wordt overigens bevestigd.



Het annuleren van zo'n grote concertreeks heeft flinke financiële gevolgen voor Hazes. Al wordt er voor de fans in België wel een oplossing gevonden. Na het succes in Nederland van ‘Holland zingt Hazes’ komt er nu ook een Vlaamse versie. Tijdens de concerten in de Lotto Arena, die plaatsvinden op de data dat André Hazes zou optreden, zullen onder andere Jeroen van der Boom, Xander de Buisonjé, Thomas Berge en Berget Lewis hun versie van hits als Bloed, Zweet en Tranen, Zij Gelooft In Mij en Kleine Jongen en vele andere grote hits brengen.