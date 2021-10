André Hazes verrast jarige zoontje: ‘Mooiste cadeau kwam met special delivery’

André Hazes jr. mocht gisteren vijf verjaardagskaarsjes uitblazen. Westenberg bracht al een ode aan het ventje op Instagram, maar vanuit André bleef het stil op sociale media. Toch is de zanger zijn zoontje allesbehalve vergeten. In de Instagram Stories van zijn ex is te zien hoe hij als verrassing met een blauwe quad kwam aanzetten als cadeau voor André jr. ‘Hij werd flink verwend, maar zijn mooiste cadeau kwam met special delivery’, schrijft Westenberg bij een foto waarop vader en zoon samen gekiekt zijn.



Westenberg deelt bovendien nog een aantal foto’s, waarop een blije André jr. te zien is op zijn nieuwe speeltje. Het lijkt erop dat de twee genoten van wat tijd met elkaar, want op een ander kiekje is het ventje rijdend op beeld vastgelegd onder toeziend oog van André, die overigens wat kilo’s lijkt kwijt te zijn.