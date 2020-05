André Hazes raakt geen alcohol meer aan: ‘Ik volg het schema van een bodybuilder’

Gisteren zat hij nog in de laatste aflevering van ‘Liefde Voor Muziek' als het tengere jonkie van de bende, maar tegenwoordig heeft André Hazes meer weg van een bodybuilder. Elke tattoo op zijn lichaam wordt extra benadrukt door een spierbal, zo toont hij trots op Instagram. ,,Hoe ik nu voor de dag kom, is inderdaad een groot verschil met hoe ik er toen uitzag. Ik voel me ook beter, zelfs fitter dan ooit", vertelt Hazes. ,,Ik ben tegenwoordig de eerste van het gezin die 's ochtends opstaat. Dat is ooit anders geweest."