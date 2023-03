André Hazes over zijn drie comeback-liedjes: ‘Ik wilde echt met een statement komen’

Holland zingt HazesAndré Hazes is na een lange afwezigheid teruggekeerd op het podium. Vrijdagavond maakte hij zijn opwachting tijdens het eerste Holland Zingt Hazes-concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. ,,Gek genoeg voel ik me kalmer dan ooit.”

Onder een luid applaus werd André Hazes vrijdagavond in de Ziggo Dome onthaald voor zijn allereerste optreden sinds september 2021. Veel kreeg hij er waarschijnlijk niet van mee, want op een kruk en met met zijn ogen dicht was Hazes tijdens zijn eerste nummer Ik leef m’n eigen leven vooral in zichzelf gekeerd.

Pas halverwege het nummer leek de zanger zich genoeg op zijn gemak te voelen om op te staan van zijn kruk, zijn ogen te openen en contact te maken met publiek, dat jubelend uit volle borst meezong met Hazes. ,,Ik ben enorm dankbaar dat jullie hier allemaal zijn’’, zo vertrouwde hij het publiek toe, terwijl hij het volgende nummer alweer inzette.

Voor Hazes was het een bijzonder moment. Niet alleen maakte hij zijn comeback, hij was naar eigen zeggen ook nuchter tijdens het optreden. Het resultaat mocht er zijn: van zenuwen was bij Hazes amper iets te bespeuren. De zanger bracht zijn nummers loepzuiver en met een brede lach op zijn gezicht ten gehore en ging onder luid applaus weer tevreden het podium af. ,,Gek genoeg voel ik me kalmer dan ooit”, vertelde hij achter de schermen, terwijl hij zijn handen omhoog hield om te bewijzen dat ze helemaal niet trilden.

Statement

De naar eigen zeggen ‘grote comeback’ van de zanger bestond uit drie nummers. De liedjes die Hazes zong - Ik leef m’n eigen leven, ‘t Rode licht en Waarom - bleken secuur te zijn uitgezocht. ,,Het zijn nummers die ik zong in tijden dat het niet zo lekker met me ging”, legde hij uit. ,,Ik wilde echt met een statement komen en met deze liedjes een lange, nare periode achter me laten liggen.’’ Met die liedjeskeuze was de druk wel ietwat opgevoerd voor de zanger. ,,Er waren genoeg momenten waarbij ik normaal gesproken eigenlijk een biertje zou pakken.”

De zanger maakte zichzelf vaak ‘helemaal gek’ voorafgaand aan een optreden, maar nu bleef hij de hele dag kalm. ,,Als ik nu terugkijk vind ik het eigenlijk zonde dat ik het de afgelopen jaren op die manier heb gedaan. Ik heb er nu ook echt van genoten, voor het eerst misschien wel in mijn leven. Dat voelt zo anders, maar het is heel fijn.”

Hazes stopte anderhalf jaar geleden met optreden vanwege wat hij een burn-out noemde. In het najaar van 2022 erkende hij in een bericht op Instagram ‘in de meest donkere periode van mijn leven’ te hebben gezeten. Hij kampte met een drank- en cocaïneverslaving. ,,Veel verslavingen heb ik inmiddels overwonnen, maar de verslaving om te mogen zingen voor mijn fans zal ik nooit kwijt raken’’, vertelde hij daar destijds over.

Quote Er waren genoeg momenten waar ik eigenlijk normaal gesproken een biertje zou pakken André Hazes

‘F*cking trots’

Monique Westenberg, de moeder van Hazes’ zoon, zal zaterdagavond pas gaan kijken bij het optreden van de zanger, maar zei nu al ‘f*cking trots’ te zijn, zo liet ze weten op Instagram. ‘Na anderhalf jaar geen podium, geen publiek, geen stress en geen drank is daar het moment waar hij de afgelopen maanden mentaal keihard naar toe heeft geleefd en gewerkt. Dit keer zonder stress, maar met gezonde spanning en uitkijkend naar het publiek en het applaus dat hij zo gemist heeft’, schrijft ze. ‘Helder in het koppie en met een stem beter dan ooit. Waar hij voorheen al dagen niet te harden was en er tegenop keek als een gek, heeft dat nu plaats gemaakt voor kalmte, plezier en enthousiasme.’

Ook moeder Rachel Hazes was enorm trots op haar zoon. Tijdens het optreden was ze vooral in de weer met haar telefoon om video’s te maken van André. Achter de schermen hielden de twee echter ‘gepaste afstand’ van elkaar. ,,Op die manier hangt er gewoon een gemoedelijke sfeer’’, legde de zanger uit. Volgens hem is het normaal dat ‘een jongen van 30 en zijn moeder’ op die manier op afstand met elkaar omgaan. ,,We kunnen nu allebei genieten van een aantal topdagen. Ik heb voor het eerst alles onder controle en er is geen gezeik, dat gevoel wil ik er heel graag zo lang mogelijk inhouden.’’

