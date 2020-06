André Hazes over relatiecrisis: ‘Ik ben superimpulsief geweest’

Huwelijk Kelly Clarkson na zeven jaar op de klippen

11 juni Het is over en uit voor Kelly Clarkson en haar man Brandon Blackstock. De twee gaan na zeven jaar huwelijk uit elkaar. De zangeres, talkshowhost en coach in de Amerikaanse The Voice heeft op 4 juni de scheiding aangevraagd, zo meldt Us Weekly op basis van rechtbankdocumenten.