André Hazes over problemen met Monique: Iedereen heeft af en toe wat

De geruchten over een crisis tussen André en Monique staken deze week de kop op in de roddelbladen. Monique had al twee weken niets meer op haar Instagram geplaatst, terwijl ze normaal geregeld iets deelt van haar gezinsleven. Ook zijn ze al weken niet meer samen te zien op hun account. Weekblad Story concludeerde dat het over en uit was tussen de twee.



Dat was voor Luuk Ikink reden genoeg om vanavond in RTL Boulevard bij André zelf te informeren hoe het gaat tussen hem en Monique. De volkszanger geeft aan er liever niet over te willen praten. ,,Uit respect voor Monique. Ze is gewoon een fantastisch wijf.” Later laat hij toch doorschemeren dat er iets speelt. ,,Als er iets aan de hand zou zijn, komt het nooit goed uit. Dan is het kerst of is er een verjaardag. Wij houden heel veel van elkaar en iedereen heeft en toe wat", concludeert hij. Ook vult hij aan dat ‘de focus nu volledig’ op hun zoontje ligt.