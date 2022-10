André Hazes over drank- en drugsgebruik: ‘Ik was blij als ik de volgende ochtend haalde’

met videoDe drank en cocaïneverslaving van André Hazes (28) was vorig jaar zo heftig dat hij verschillende keren onder invloed op het podium stond. Dat vertelt de zanger in de vijfdelige Videolanddocumentaire André Hazes , waar zojuist een trailer van verscheen. ,,Ik schaam me gewoon voor mezelf.”

Hazes legde op 17 september 2021 al zijn werkzaamheden neer en ging zes weken in therapie in Spanje. In het weekend voor hij afreisde, gebruikte hij zoveel drank en cocaïne dat hij naar eigen zeggen zichzelf ‘kapot maakte’. ,,Ik was blij als ik de volgende ochtend haalde. Zo erg is het geweest,” blikt hij terug. Monique Westenberg vertelt in de docureeks hoe ze met lede ogen aanzag hoe haar ex-geliefde en vader van haar kind steeds vaker verdovende middelen ging gebruiken. ,,Ik zag dat hij met drugs op het podium stond. Ik zie het gelijk aan hem. Dat heeft hij nooit eerder gedaan. Nooit!”

Volledig scherm André Hazes dronk te veel. © Still Videoland

Hazes werd twee jaar lang gevolgd, vanaf eind 2020, door de Vlaamse documentairemaker Cheeru Mampaey. Behalve de zanger laat zij ook Monique Westenberg, moeder Rachel Hazes, neef Djarno Hofland en collega’s aan het woord liet. Zus Roxeanne wilde niet meewerken. Zijn ex-vriendin Sarah van Soelen, voor wie Hazes in 2021 zijn verloofde Monique Westenberg verliet, werd in eerste instantie wel gevolgd maar die beelden zijn op haar verzoek verwijderd nadat de relatie met Hazes op de klippen liep.

,,Ik ga niet zeggen dat ik een gat in de lucht sprong dat zij niet meer wilde meewerken, maar het waren slechts korte stukjes. Ik heb niet het gevoel dat ik dat nu mis. Ze komt wel ter sprake. Als we haar hadden doodgezwegen was het een ander verhaal geweest,” zegt maakster Mampaey, die woensdagavond op deze site vertelt over het maakproces van de documentaire. De documentaire André Hazes komt aanstaande donderdag op Videoland.

