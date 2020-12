André Hazes jr. gaat trouwen: ‘Mijn grote liefde zei JA!’

‘Mijn grote liefde, sterkste en mooiste vrouw op aarde zei JA‘, schrijft hij bij een romantisch kiekje van de twee.

Die zijn sinds februari weer samen nadat ze eerder uit elkaar waren en André tijdelijk de liefde vond bij presentatrice Bridget Maasland.

Vlak na die relatie en zijn terugkeer bij Monique Westenberg, wilde hij zijn ‘Moon’ ten huwelijk vragen maar daar zag hij van af. ,,In het begin, toen we weer net bij elkaar waren, vond ik het ongepast daarover te beginnen. Ik had immers haar leven overhoop gehaald door van huis weg te gaan’’, verklaarde hij in september tegenover Privé.

Volgens Dré stond hij al eerder op het punt om de hand van Monique te vragen. ,,Ik was al heel ver en had bij een vriend een mooie bijzondere steen gekocht, die in de ring moest. Vlak voor het moment dat ik het aandurfde, kwam onze relatie in zwaar weer.”

Dit najaar was hij naar eigen zeggen wel klaar voor een aanzoek. ,,Ik weet vrijwel zeker dat ze volmondig ja zal zeggen. Het gaat ook gebeuren, maar ik houd lekker geheim wanneer. Het is voor mij nu duidelijk dat deze vrouw de juiste voor mij is.”'

Knipperlichtrelatie

Dré en Monique gingen in november vorig jaar uit elkaar nadat hun knipperlichtrelatie op de klippen was gelopen. Vlak na een verklaring waarin Hazes liet weten dat zijn relatie met Moon, met wie hij zoontje André heeft, voorbij was, raakte het nieuws over zijn prille geluk met Bridget bekend. De zanger deelde op 19 december een intiem kiekje van hem en Maasland met een romantische quote. Daarin stelde 25-jarige zanger dat Bridget hem op zijn ‘allerbest’ verdient, juist omdat ze ook met zijn ‘slechte kant’ kan dealen. De twee maakten een tripje naar Parijs en brachten samen de kerstdagen door.

Eind vorig jaar leek het er nog opdat dat ze in 2020 zouden gaan hokken. ,,Ik ben wel echt op m’n plekje bij d’r”, onthulde een verliefde André in RTL Boulevard. ,,Ik heb al een sleutel en ik ben er heel veel te vinden.” Alleen als de zanger zijn 3-jarige zoontje André over de vloer heeft, is hij nog in zijn eigen huis te vinden. ,,Als ik Dreetje heb, ga ik wel naar m’n eigen plekje. Maar de rest van de dagen wil ik met haar zijn.‘’

Of dat ook betekende dat Bridget, die in een column al had laten doorschemeren ‘stokoud’ te willen worden met André, rekening moest houden met een aanzoek? ,,Ik weet het niet”, zei André, ,,misschien wordt het wel een jaar met verrassingen”.

Volledig scherm André en Monique zijn sinds eind februari weer een stelletje. © Instagram/André Hazes