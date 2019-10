André Hazes: Ik vind het heel moeilijk na een concert de knop om te zetten

Lady Gaga in ziekenhuis voor röntgenfoto’s na flinke smak van het podium

15:19 Lady Gaga heeft zich in het ziekenhuis laten nakijken nadat ze donderdag tijdens haar concert in Las Vegas een lelijke smak had gemaakt. ‘Wanneer ze röntgenfoto's moeten maken van je hele lichaam’, schreef de zangeres op Instagram bij een kiekje van haar hand die gebaart dat alles in orde is.