André Hazes hint op mogelijke toekomstige relatie met influencer Sarah (25)

De breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg is dit keer ‘echt definitief’. Dat schrijft de zanger (27) vanavond in zijn eerste directe reactie op het nieuws. Hazes ontkent dat hij een andere relatie heeft, maar zegt wel steun te vinden bij influencer Sarah van Soelen (25) en niet uit te sluiten dat dit ‘meer’ wordt. Verder benadrukt hij in het leven zijn zoontje te willen blijven. ‘Ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden.’

‘In mijn werk kan ik veel van mijzelf kwijt’, begint André tegenover zijn 926.000 volgers. ‘Binnen mijn relatie heb ik – om aan de verwachtingen van Monique te kunnen voldoen – geprobeerd alles te zijn wat ik niet ben. En dat is me uiteindelijk opgebroken.’

De relatie is nu voorgoed voorbij, stelt hij. ‘Het heeft een aantal keer tot een breuk geleid, die nu echt definitief is. Begin dit jaar is mij duidelijk geworden dat het tussen ons gewoon niet meer werkt. Maar tijdens onze vakantie op Bonaire is de bom echt gebarsten, waarna ik op dag drie heb aangegeven bij terugkomst in Nederland bij Monique weg te gaan.’

Quote Dat er in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit André Hazes

Steun van Sarah

Westenberg leek er vanavond in haar eerste reactie op te hinten dat er mogelijk een andere vrouw in het spel is. Het gerucht ging dat het om model en influencer Sarah van Soelen zou gaan. André ontkent dat nu. ‘Ik ben de afgelopen jaren tijdens alle ups en downs regelmatig opgevangen door de familie Van Soelen, die voor mij altijd een enorme steun en toeverlaat is geweest. Vooral op de momenten dat ik er doorheen zat.

‘Ik ben toen ook heel goed bevriend geraakt met Sarah van Soelen en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit. Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb.’

De 25-jarige Sarah is flink actief op Instagram, waar ze ruim 31.000 volgers heeft, onder wie meerdere BN’ers als Fred van Leer, Nicolette Kluijver, Amanda Balk en Tygo Gernandt.

Zoon

André zegt nu vooral aan zijn zoontje te denken. ‘Ik laat door mijn breuk met Monique overigens niet mijn zoon in de steek; het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden.’

Monique liet eerder vanavond weten te betreuren dat André het nieuws over de breuk in de media had bevestigd voordat de twee hun zoon op de hoogte hadden gebracht. Daarover schrijft André: ‘Helaas is mij niet de kans gegeven om het mijn zoon in alle rust te kunnen vertellen, daarbij was het nieuws al naar buiten en bevestigd zodat ik zelf ook direct met een verklaring moest komen.’

Westenberg stelde eerder vandaag al dat de breuk niet haar beslissing was. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan, is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen’, schreef ze.

Monique en André waren met tussenpozen zo’n zeven jaar samen. Ze gingen eerder uit elkaar in 2018 en 2019, maar kwamen afgelopen jaar weer samen na Andrés kortstondige samenzijn met Bridget Maasland. Zij liet vanavond aan RTL Boulevard weten dat ze geen partij is binnen het huidige nieuws, maar vooral het beste wenst voor het zoontje van André en Monique.

