André Hazes: De eerste 20 jaar is zonder Rachel en Rox

In details treden deed André, die zichzelf 'moederskindje tot het ziekelijke toe' noemt, vanavond niet, maar hij vertrouwde Linda de Mol in The Story of My Life wel toe dat hij de discussies met zijn moeder helemaal zat is. Hij benadrukte dat zijn relatie met Monique niet de reden van de clash is. ,,Er komen momenten in je leven dat je het niet met elkaar eens bent. Als je moet kiezen voor je eigen geluk of dat van een ander moet je altijd voor je eigen geluk gaan. Dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt van.''

Het belangrijkst vindt André nu dat de familie respect voor elkaar heeft. ,,Als we langer samen waren geweest was het oorlog geweest en nu als we elkaar zien draaien we weg maar we zeggen geen lelijke dingen.'' Hoe de zanger zijn toekomst ziet? ,,Ik ben dankbaar voor die 21 jaar in mijn leven, maar de eerstvolgende 20 jaar is gewoon zonder ze. Het staat niet op mijn planning om ze op te bellen en het goed te maken.''

Eerder gaf Roxeanne, die ook de muzikale genen van haar vader erfde, al aan geen moeite meer te doen om haar broertje in haar leven te houden. Tegen De Volkskrant liet ze los: ,,Ik vind het jammer, dat wel. Voor mij helpt het dat ik nu zo gelukkig ben met Erik (Zwennes, haar verloofde, red.). De slechte dingen komen niet meer in mijn auraatje.''

Quote Het staat niet op mijn planning om ze op te bellen en het goed te maken André Hazes jr.

Groot verdriet

Volledig scherm © RTL Ook Monique heeft zich erbij neergelegd dat ze haar schoonfamilie waarschijnlijk niet meer zal zien. ,,Er is zoveel verdriet geweest aan onze kant. Ik ben nog nooit door een volwassen persoon zo gekwetst. Het is te diep gegaan'', vulde ze aan, mogelijk doelende op Rachel. De Rotterdamse kende een periode waarin ze zich constant afvroeg of het aan haar lag. Die gedachte maakte haar gek en ze had slapeloze nachten. Toen ze erachter kwam dat zij niet de reden van de familieruzie is, kon ze het een plekje geven. ,,Maar Dré heeft er groot verdriet om. We hebben in een zware rotperiode gezeten.''



André vlakt een verzoening niet helemaal uit. ,,Zeg nooit nooit. Als mijn zoon ouder is en haar wil opzoeken; prima. (...) Ikzelf zou gek worden als ik mijn kind niet meer zou zien. Ik zou er met gierende banden naartoe rijden en op mijn knieën smeken.''

Het stel trapte vanavond het nieuwe seizoen van The Story of My Life af, waarin ze 30 en later 60 jaar ouder werden geschminkt. Zo zag Monique zichzelf als 96-jarige. André was duidelijk geroerd toen hij zijn vriendin zag. ,,Ik vind je prachtig zo. Ik teken ervoor!''

Volledig scherm Monique als 96-jarige © RTL

Volledig scherm © RTL

Volledig scherm André als 50-jarige © RTL

Volledig scherm Monique als 66-jarige © RTL