André Hazes: ‘Ben er bijna klaar voor om weer op te treden’

André Hazes is er ‘bijna klaar voor’ om weer op het podium te staan voor zijn fans. Dat schrijft de 28-jarige zanger op Instagram een dag nadat de gelijknamige documentaire ‘André Hazes’ over zijn leven is verschenen. ,,We zijn keihard daarvoor aan het werk”, aldus de 28-jarige zanger.

Ook bedankt Hazes zijn fans voor ‘al het geduld en vertrouwen’. ,,Het Hazes-publiek is het beste publiek dat er is. Dat heeft zich weer bewezen. Jullie hebben mijn eeuwige respect en ik houd van jullie.” De zanger haalde in september 2021 zijn agenda leeg omdat hij kampte met een burn-out.

De zanger krijgt naar eigen zeggen zo veel berichtjes binnen naar aanleiding van zijn documentaire dat hij niet weet wat hij meemaakt. ,,Ik lees ze allemaal en ze geven heel veel kracht. Er zijn zoveel mensen die voelen wat ik doormaakte. Die het zelf herkennen, of het met een familielid hebben meegemaakt. Ik hoop oprecht dat ik deze mensen een hart onder de riem kan steken met dit document. Dat werken aan jezelf iets fijns is en niets om je voor te schamen. Ik ben dankbaar dat ik deze documentaire af heb gemaakt. Het is een wake-up call dat ik nooit meer terug wil naar zo’n leven. Alles anders wil doen. En jullie steun voelt echt heel fijn.”

In de documentaire onthult Hazes dat hij heeft geworsteld met drank- en drugsproblemen, dat hij aan zelfverminking deed en dat hij een eetstoornis had. Ook gaat hij dieper in op de liefde tussen hem en Monique Westenberg, met wie hij een zoontje heeft, en zijn band met moeder Rachel Hazes.

