André en Sarah romantisch gekiekt en Jochem maakt kampeerblunder

Jochem Myjer vroeg zich gisteren af waarom hij na het bijvullen van zijn ruitensproeiervloeistof juist slechter, in plaats van beter zag. Het antwoord van de garage? ‘Jochem, koelvloeistof stoppen de meeste mensen in de motor, maar we zijn allang blij dat je geen ruitensproeiervloeistof in de motor heb gedaan.’