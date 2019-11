André en Bridget gespot in chique Italiaans restaurant

Volgens weekblad Weekend genoten André en Bridget van een heerlijk diner in restaurant Ceconni’s. Arm in arm verlieten ze het etablissement, waarna ze een taxi pakten. Op een foto die in handen is van Weekend is een lachende André te zien, met volgens het weekblad Bridget naast zich. Op het ietwat onscherpe beeld is haar gezicht niet te zien.



Soho House is een private members-club die sinds vorig jaar een vestiging in het centrum van Amsterdam heeft. Niet-leden worden welkom geheten in Ceconni’s, waar huisgemaakte pizza’s, pasta’s en kleine hapjes uit de houtoven worden geserveerd. Dat het restaurant de mogelijkheid biedt te dineren in ‘privésetting’ is mogelijk de reden dat André en Bridget voor de horecagelegenheid kozen.



Zondag kwam het nieuws naar buiten dat Dré en RTL-presentatrice Bridget (45) elkaar ‘meer dan leuk’ vinden. Een dag daarvoor verklaarde de 25-jarige zanger in een statement dat zijn relatie met Monique Westenberg was gestrand. Volgens André is hij niet bij haar weggegaan vanwege Bridget. ‘Ik voel weer dingen die ik in tijden niet heb gevoeld’, schreef hij op Instagram.



Die gevoelens zijn wederzijds, zei Bridget gisteren. Tegen haar goede vriend, Radio 538-dj Frank Dane, verklaarde ze: ,,We moeten nog uitzoeken of er sprake is van een relatie. Zo lang zien we elkaar nog niet. Maar ja, ik ben wel verliefd.’’