Anastacia trotseert Hollands weer voor We Will Rock You: ‘Volgende rol al op het oog’

Amerikaanse popster ontmoet Nederlandse herfst. Met oplopend stemvolume doet zangeres Anastacia Newkirk (51) verslag van haar aanvaring met een voor haar onbekend natuurfenomeen: novembermist. Met oplopend stemvolume: ,,Zo grijs! Ik kon vanmorgen de reling van mijn balkon niet meer zien. Ik dacht eerst dat de gordijnen nog dicht zaten.‘’ Een kakelende lach volgt.



Het is niet de enige verrassing die de zangeres van top 10-hits als I’m Outta Love (2000), Sick & Tired (2004) en Left Outside Alone (2004) in Nederland treft. Ze repeteerde de afgelopen twee weken in het theater van Hengelo voor haar rol in de musical We Will Rock You. Tijdens die periode was haar hotel gelegen naast een industrieterrein aan de buitengrenzen van Enschede. Een locatie in vrijwel alles het tegengestelde van haar eigen thuis, sunshine state Florida, constateert ze. ,,Maar ik vind het prachtig hier. Die veranderende seizoenen zie je bij ons niet.”