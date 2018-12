Amy Macdonalds This is the Life plots weer hoog in hitlijst

,,Werd wakker met vele berichtjes uit Nederland en nu blijkt dat tien jaar nadat het op nummer 1 stond, This is the Life weer in de Nederlandse iTunes top 5 staat!’’, schrijft Macdonald met een lachende emoticon op Twitter. ,,Probeer dat liedje maar eens te ontvluchten!’’

In Top 2000 a Gogo met Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis werd een mini-documentaire uitgezonden over Macdonalds succes met This is the Life in 2008. Het nummer werd in Nederland een hit waarna de rest van Europa volgde.