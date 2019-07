Amsterdam haakt af voor Songfestival, Rotterdam blij: ‘Dan is het toch binnen?’

Rotterdam

De Rotterdamse PvdA-fractievoorzitter Co Engberts reageerde opgetogen op het nieuws uit Amsterdam. ,,Dan is de buit toch binnen? Alhoewel, we hebben Maastricht nog. Maar ik snap het wel dat Amsterdam afhaakt, als je met ons in de race bent. Dan heb je sowieso verloren.’’



Ook verantwoordelijk wethouder Said Kasmi (D66, Toerisme) verkeerde in een feeststemming na het afhaken van Amsterdam, één van de grote concurrenten. ,,Maar we hebben het Songfestival nog niet binnen’', temperde hij de vreugde echter enigszins. ,,Voor de kansen van Rotterdam is het wel heel gunstig nu Amsterdam niet meer in de race is. Gezien de uitstraling, de ervaring bij het organiseren van grote evenementen. Die valt nu weg. Feit is dat we vanavond nog spreken over het Rotterdamse bid. En pas dinsdag neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing of we ons bidbook de dag erop ook werkelijk naar Hilversum sturen.’’