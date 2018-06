Amerikaanse platenlabels in de rij voor Glennis Grace

Glennis Grace (40) is na haar succesvolle auditie bij America's Got Talent overstelpt met positieve reacties van platenlabels in de Verenigde Staten. Of die belangstelling uit de Amerikaanse muziekindustrie al tot een deal en eventuele optredens heeft geleid, mag de zangeres nog niet zeggen.

Volgens Glennis mag ze wegens een streng geheimhoudingscontract met de producent van America's Got Talent nog niets naar buiten brengen over het verdere verloop van haar deelname aan de populaire tv-show die alleen al in de VS door gemiddeld 11 miljoen mensen wordt bekeken. Hetzelfde geldt voor alles wat daar op dit moment uit voortvloeit, zo vertelde ze vanavond bij RTL Boulevard. ,,Ik verwijs iedereen die iets wil weten door naar mijn management", zei ze bij herhaling. ,,De telefoon gaat de hele dag.'' Wel is zeker dat, als ze wint, ze een miljoen dollar (ruim 861.000 euro) en een felbegeerd platencontract krijgt.

De Nederlandse superstrot is dankzij een verpletterende auditie bij AGT in één klap door naar een volgende ronde. Juryleden Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon Cowell luisterden vannacht (Nederlandse tijd) ademloos naar haar vertolking van de Whitney Houston-klassieker Run To You. Het filmpje van haar optreden is al de hele dag trending op YouTube.

Complimenten

,,Je bent een absolute artiest'', concludeerde de normaal gesproken zeer kritische Cowell, die bijna niet door het gejuich van het aanwezige studiopubliek heen kwam. Klum vulde aan dat het grootste compliment dat ze het Amsterdamse powerkanon kon geven is dat ze precies als Whitney Houston klinkt. Mel B. was ook enthousiast: ,,Ik zie Whitney Houston hier staan, maar ik wil de volgende keer ook Glennis zelf zien. Je bent geweldig!''

,,Hoe veel geluk hebben wij dat we jou hier hebben horen zingen'', riep Mandel vervolgens uit. ,,Je maakt ons, maar vooral jezelf trots.'' Glennis kon vervolgens vier keer op een volmondig 'ja' rekenen en is daarmee unaniem door naar de volgende ronde. Backstage bedankte ze zichtbaar geëmotioneerd de juryleden voor hun positieve feedback.