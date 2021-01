Amerikaanse hitmuiscal The Prom komt naar Nederland

De hitmusical The Prom komt naar Nederland. Productiehuis De Graaf en Cornelissen Entertainment brengt de voorstelling, die eerder op Broadway volle zalen trok, in het najaar van 2022 naar de vaderlandse theaters. Daarmee heeft Nederland een primeur: het is het eerste land buiten de VS waar de musical te zien zal zijn.

In The Prom wil een lesbisch meisje in het conservatieve Indiana niets liever dan met haar geheime vriendinnetje naar het grote eindfeest van school gaan. Als de media lucht krijgen van de zaak, besluit een groep aan lager wal geraakte acteurs uit New York het meisje te helpen om hun eigen ingedutte carrières weer wat glans te geven.

Lees ook TikTok-musical Ratatouille brengt 1 miljoen dollar op

De voorstelling kreeg op Broadway zes Tony-nominaties. De musical werd recent ook bewerkt tot Netflix-film, met Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden en Kerry Washington in de hoofdrollen.

Diversiteit en happy end

Wie de hoofdrollen gaan spelen in de Nederlandse versie, is nog niet bekend, aldus producent Hans Cornelissen. Cornelissen en zijn artistieke partner Ruud de Graaf kiezen er naar eigen zeggen heel bewust voor om in deze coronacrisis toch hoopvol naar de toekomst te kijken en grote theaterproducties in de steigers te zetten.

,,We willen naast bekende klassiekers als Evita en Titanic ook producties te brengen die nog niet in Nederland te zien waren”, aldus Cornelissen. ,,Het was een grote wens om deze voorstelling nu naar Nederland te halen, juist omdat deze typische musical-comedy alles in zich heeft: over de top, diversiteit, glitter & glamour, een happy end en een geweldige soundtrack.”

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: