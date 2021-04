Amerikaanse beroemdheden en bedrijven keren zich tegen controversiële verkiezingswetten

Honderden bekende zakenlui en beroemdheden hebben een verklaring ondertekend waarin ze zich verzetten tegen discriminatie bij de verkiezingen in de Verenigde Staten. Ze doen dat naar aanleiding van verschillende Republikeinse wetsvoorstellen, die zeggen stemfraude te willen inperken. Maar, aldus critici en de ondertekenaars van de verklaring, in werkelijkheid maken deze wetten het voor minderheidsgroepen moeilijker om hun stem uit te brengen.

Republikeinen hebben in bijna alle vijftig staten wetsvoorstellen op de plank liggen. In de staat Georgia werd recentelijk al een nieuwe wet aangenomen, die het onder meer strafbaar maakt om water uit te delen aan stemmers die lang in de rij moeten staan. Mobiele stemlocaties zoals bussen, die bij de afgelopen verkiezingen werden ingezet om stemmers met een handicap tegemoet te komen, worden verboden.

Multinationals zoals Amazon, Facebook en Goldman Sachs, zakenmensen en investeerders zoals Michael Bloomberg en Warren Buffett en beroemdheden als George Clooney, Paula Abdul en Naomi Campell plaatsten hun handtekening onder de verklaring, die paginagroot werd afgedrukt in de kranten The New York Times en The Washington Post.

,,We moeten ons allemaal verantwoordelijk voelen om de rechten rond de verkiezingen te verdedigen en ons te verzetten tegen elke wetgeving of maatregel die verhinderen dat kiezers een eerlijke en gelijke kans te hebben om hun stem uit te brengen”, aldus de ondertekenaars.

Het initiatief werd gelanceerd door de oud-topman van American Express Kenneth Chenault en de CEO van Merck Kenneth Frazier. De twee zwarte topmannen maken zich zorgen dat de nieuwe wet in Georgia, waar Joe Biden tijdens de recente verkiezingen nipt won van Donald Trump, vooral zwarte kiezers dwars zal zitten. In onder meer Michigan en Arizona wordt momenteel door burgerrechtenorganisaties actie gevoerd om soortgelijke wetten een halt toe te roepen.

In Georgia leidde de nieuwe wet al tot oproer, ook buiten de politieke arena. Zo besloot Will Smith een film die in Georgia zou worden gedraaid, nu elders op te nemen. De basketballiga MLB kondigde aan dat de finale niet meer doorgaat in Atlanta, de hoofdstad van Georgia. De wedstrijd wordt elders gespeeld.

Verschillende grote bedrijven in Georgia, zoals Delta en Coca-Cola kregen bovendien veel kritiek omdat ze zich niet hadden uitgesproken over de wetgeving. Uiteindelijk drukten de bedrijfleiders wel hun misprijzen uit, wat dan weer leidde tot kritiek vanuit Republikeinse hoek.

Zo riep de Republikeinse minderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell de bedrijven op om zich niet te moeien met de politiek, zeker niet als het om ‘erg controversiële onderwerpen’ gaat. Veel Republikeinen in het kamp van Trump menen nog altijd dat er vorig jaar verkiezingsfraude is gepleegd, hoewel bewijs daarvoor ontbreekt en geen enkele rechtszaak die door Trumps advocaten werd aangespannen uiteindelijk ergens toe leidde.