Amerikaanse actrice Estelle Harris uit Seinfeld overleden

,,Met grote spijt en droefheid kondigen wij aan dat Estelle Harris vanavond om 18.25 uur is overleden”, schreef haar zoon Glenn Harris in de verklaring. ,,Haar vriendelijkheid, passie, gevoeligheid, humor, empathie en liefde waren ongeëvenaard en ze zal vreselijk worden gemist door iedereen die haar kende.”



Naast haar rol als Estelle Costanza in de komedie Seinfeld werd ze bij miljoenen mensen over de hele wereld bekend als de stem van Mevrouw Aardappelhoofd in de Toy Story-films. Daarnaast heeft zo ook bijrollen gehad in series als Law & Order, Star Trek: Voyager en The Suite Life of Zack & Cody.