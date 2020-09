Amber Heard wil rechtszaak Johnny Depp niet uitstellen

De exen worden in januari in de rechtbank in Virginia verwacht. Dat komt Depp toch niet zo goed uit, omdat de opnames van Fantastic Beasts 3 dan ook nog zouden plaatsvinden. De acteur verzocht daarom de data te verplaatsen.



Heard vindt dat onzin. De actrice zegt zelf Aquaman 2 op te nemen in februari, wat ook in de knoop zou komen als de zaak wordt uitgesteld. Ook stellen haar advocaten in het verzoek aan de rechter dat Depp zijn draaidagen maar moet aanpassen. Hij heeft tijd genoeg gehad om zijn schema's op elkaar af te stemmen, vinden zij.



Depp eist in de zaak 50 miljoen dollar van zijn ex-vrouw omdat zij in 2018 een artikel schreef voor de Washington Post over het geweld waarin ze tijdens hun huwelijk mee te maken zou hebben gehad. De acteur beweert dat juist zij losse handjes had. De twee stonden recent ook al tegenover elkaar in de rechtbank voor de zaak van Depp tegen The Sun. De acteur klaagde de krant aan voor smaad vanwege een oud artikel waarin hij een vrouwenmishandelaar wordt genoemd.