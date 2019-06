Amber Heard: Johnny Depp liegt in rechtbank

Amber en Johnny zijn al tijden verwikkeld in een rechtszaak, waarin beide elkaar beschuldigen van laster. Volgens Amber heeft haar ex niet de waarheid verteld in de rechtszaal, over een bepaald moment wanneer de twee ruzie hadden. The Blast zegt documenten in handen te hebben gekregen waaruit dit zou blijken.



Volgens Amber kloppen de telefoongegevens niet die in de rechtszaal gepresenteerd zijn, zo zouden er tijdstippen 'veranderd' zijn ten tijde van de ruzie die uiteindelijk fataal bleek te zijn voor hun huwelijk. Heard beweert dat Depp toentertijd zowel verbaal als fysiek agressief zou zijn geweest, terwijl videobeelden zouden uitwijzen dat Depp hun toenmalige echtelijke woning de betreffende avond al had verlaten voordat er gebeld werd naar het alarmnummer 911.



Johnny's advocaat Adam Waldman ziet het anders. ,,Mevrouw Heard zegt dat ze zich niet monddood wil laten maken. Maar houdt zich vervolgens een aantal maanden stil als blijkt dat dat ze ten onder gaat aan een berg aan bewijs van onze kant. Datzelfde geldt voor haar assistenten, die zich 3 jaar lang bezig hebben gehouden met het leveren van valse bewijzen richting mijn cliënt. Maar waar zijn die types nu gebleven? Mevrouw Heard probeert nog steeds een slaatje te slaan uit de hele #metoo beweging, waarmee ze de daadwerkelijke slachtoffers in een kwaad daglicht zet.”