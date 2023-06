Amber Heard betaalde ex Johnny Depp 1 miljoen als schikking

Amber Heard heeft haar ex Johnny Depp 1 miljoen dollar betaald als schikking na de slepende rechtszaak tussen de twee filmsterren. Dat meldt TMZ . Volgens bronnen is de zaak hiermee voor de Pirates of the Caribbean- ster afgesloten.

De acteur verdeelt het geld onder vijf goede doelen. Volgens TMZ gaat het onder meer om organisaties die zich inzetten voor zieke kinderen en clubs die zich hardmaken voor het beschermen van het klimaat en bedreigde ecosystemen.

Depp had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Na een wekenlang proces stelde een jury Depp in het gelijk.

De acteur presenteerde onlangs op het festival van Cannes het kostuumdrama Jeanne du Barry, zijn eerste grote film sinds de rechtszaak. In de Franse film speelt Depp de Franse vorst Lodewijk XV. De acteur noemde in Cannes het merendeel dat de afgelopen jaren over hem geschreven is in de media ,,fantastische, gruwelijk geschreven fictie”.

