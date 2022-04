Amber Heard beloofde geld van scheiding te doneren aan goede doel: ‘Maar Elon Musk betaalde de helft’

Elon Musk betaalde maar liefst de helft van Ambers donatie aan het goede doel ACLU, dat zich inzet tegen geweld tegen vrouwen. Dat terwijl Heard had beloofd om de helft van het schikkingsgeld na haar scheiding met Johnny Depp weg te geven. In totaal doneerde ze er nog geen derde van.

Terence Dougherty, hoofd van de organisatie ACLU (American Civil Liberties Union), zorgde in de Amerikaanse rechtbank gisteren voor een grote onthulling: hij wist dat Elon Musk maar liefst een half miljoen euro van Ambers donatie aan de organisatie betaalde. Amber beloofde na haar scheiding met Depp dat ze de helft van het bedrag dat ze van de acteur ontving weg zou schenken aan het goede doel. In totaal ging het over een donatie van 3,3 miljoen euro, waarvan uiteindelijk maar 1,4 miljoen euro werd gedoneerd in naam van Heard. Dat Musk bijna de helft van dat bedrag betaalde, betekent dat Amber haar belofte helemaal niet is nagekomen.

Dougherty zei ook dat de ACLU nauw betrokken is geweest bij het opiniestuk in The Washington Post, waarin Haerd schrijft over huiselijk geweld. Het is het stuk waardoor Depp en Heard nu tegenover elkaar staan in de Amerikaanse rechtbank. Depp beschuldigt zijn ex-vrouw van het afleggen van valse verklaringen in het stuk, waarin Heard verklaarde dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar.

Volgens Dougherty bevatte het oorspronkelijke stuk, waar hij en de advocaten van ACLU nog niet doorheen waren geweest ‘taal die erg anders was dan wat er uiteindelijk in de krant verscheen’. Heard had veel meer verwijzingen naar haar ex willen maken. ,,In het definitieve stuk wordt er niet direct gerefereerd aan Heards relatie met Depp.”

Gevoelige snaar

Musk raakt duidelijk een gevoelige snaar bij de actrice, zo bleek deze week tijdens een getuigenis. Amber was niet zelf aan het woord, wel Christian Carino, de voormalige manager van Depp. Hij had een goed contact met Amber vlak na haar breuk met Johnny. Bijna onmiddellijk na die breuk begon ze te daten met Musk. Volgens Carino, die in die periode verschillende sms’jes kreeg, was Heard dan ook nooit verliefd op Musk.

Enkele sms’jes werden weer bovengehaald in de rechtbank. Zo schrijft Amber in augustus 2017 aan Christian dat ze ‘een breuk aan het verwerken is’. ,,Waarom zou je verdriet hebben als je hem nooit graag zag?”, schrijft Christian terug. Je hebt me 1000 keer verteld dat je geen gevoelens voor hem had.”

,,Dat weet ik”, aldus het antwoord van Amber. ,,Maar ik wil het toch even verwerken op mijn eigen tempo. Ik vind het vreselijk dat alweer een man ervoor zorgt dat ik negatieve publieke aandacht krijg.” Daarop antwoordde Christian dat ze dan maar ‘moest stoppen met het daten van überbekende personen’.

Terwijl Carino deze uitleg doet en de berichtjes doorloopt, moet Amber haar tranen wegvegen.

‘Ze miste Johnny’

Volgens Carino is Amber nooit over Johnny heen gekomen. ,,In de zomer van 2016 liet ze mij een meeting met hem regelen, ook al had ze een tijdelijk contactverbod tegen hem. Zij wilde hém zien. ‘Ik ben nog steeds verliefd op hem’, stuurde ze me dan. Ze sms’te me verschillende keren dat ze hem miste, zelfs in 2018 nog”, klonk het. De verdediging van Depp wil daarmee aantonen dat Heard helemaal niet zo’n grote afkeer van Depp had als ze zelf beweert.

Het proces tussen Johnny en Amber is ongeveer halverwege, en zal in totaal zo’n zes weken duren.

