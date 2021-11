Amber Brantsen stapt van NOS naar Viaplay voor presentatie Formule 1-programma

Amber Brantsen stapt over van de NOS naar de Scandinavische streamingsdienst Viaplay. Daar zal ze het studioprogramma rondom de Formule 1-uitzendingen gaan presenteren. Welke analisten naast haar aan tafel schuiven wordt later bekendgemaakt.

Amber Brantsen is geen nieuw gezicht in de Formule 1-wereld. Sinds 2019 was Brantsen, naast haar werkzaamheden als nieuwslezer bij het NOS Journaal, ook de presentatrice van de NOS Formule 1-podcast. Vanaf de start van het nieuwe Formule 1-seizoen is de Viaplay-studio haar nieuwe werkplek.

Brantsen voelt zich vereerd om Formule 1 in Nederland te mogen presenteren. ‘De sport waar ik van hou - en vele Nederlanders met mij - is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken”, aldus Brantsen. ‘Samen met mijn Viaplay-collega’s in andere landen kunnen we bovendien meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit tevoren. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint!’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Viaplay is een betaalzender van het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group, dat vanaf 2022 drie jaar lang de Formule 1 zal uitzenden. Hoeveel een abonnement bij Viaplay gaat kosten is nog onbekend. In Noorwegen kost het totaalpakket, inclusief sport, 32 euro per maand, maar eerder verzekerde de Nent Group dat die vergelijking niet opgaat. In Nederland zou de nieuwe streamingsdienst ‘heel erg betaalbaar’ moeten worden.

De Scandinavische streamingsdienst wil niet alleen sportliefhebbers aan zich binden. De Zweden willen ook Nederlandse shows, series en documentaires gaan maken. Daarmee wordt Viaplay een serieuze concurrent van RTL en Talpa. Dat zei Filippa Wallestam, programmahoofd van Viaplay, begin oktober tegen deze site. ,,Zie de live sportwedstrijden als een entreeticket naar de rest van ons aanbod. We willen ook zelf Nederlandstalige shows, series en documentaires gaan maken.” Wallestam is al in gesprek met Nederlandse televisieproducenten over de ontwikkeling daarvan.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: