Amber (21) uit Gemert staat in Duitse Superstar-finale: ‘Mijn droom is nu al uitgekomen’

Via een Teams-gesprek vanuit Duitsland laat ze er geen misverstand over bestaan: ,,Eigenlijk is mijn droom nu al uitgekomen. Het is zo’n geweldige ervaring en zo’n voorrecht om daar te mogen staan. Het is een mega-grote studio met LED-schermen, een live band en 1500 kijkers in de zaal. Plus nog eens die drie miljoen vanuit de huiskamers. Ik ga alles geven en er vooral van genieten. Verder zien we wel.”