Ambassadeur Dolf Jansen geschrokken van seksfeesten Oxfam

Gordon in biografie: Ik snuif soms cocaïne om rotgevoel uit lijf te krijgen

17:22 Gordon (49) geeft in de deze maand te verschijnen biografie over zijn leven toe dat hij soms cocaïne gebruikt om 'het kutgevoel' uit zijn lijf te krijgen. Volgens de presentator snuift hij het witte poeder zeker niet elke week. ,,Ik snap dat het gevaarlijk is en het enge is dat het eigenlijk nergens meer leuk is zonder coke.''