‘Amanda Bynes moet zich laten opnemen in psychiatrische kliniek’

EO kijkt vanwege corona naar alternatie­ven voor The Passion

9 maart De EO is vanwege de verspreiding van het coronavirus in Nederland bezig met het bekijken van verschillende alternatieve scenario's voor het spektakel The Passion in Roermond. Een woordvoerder van de omroep heeft maandag een bericht daarover van Shownieuws bevestigd. Over de inhoud van de alternatieve scenario's doet de EO geen mededelingen.