Amanda Bynes blijft week langer op psychiatrische afdeling

Omroep Max bekijkt voorwaar­den van contracten na klachten schilders in De nieuwe Vermeer

Omroep Max gaat de voorwaarden in het contract voor kandidaten in talentenshows ‘tegen het licht houden’. Dat laat de omroep vrijdag weten nadat kunstenaars uit het programma De nieuwe Vermeer hun onvrede hadden geuit over hun deelname aan het programma.