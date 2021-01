Amanda Balk overvallen in eigen woning

Amanda was op het moment van de overval thuis samen met dochter Vegas. Aan Privé vertelt ze: „Ze hebben mijn keel dichtgeknepen, mij geschopt en geslagen. Ik voelde niets van de klappen, het enige dat ik schreeuwde, was: ’Kom niet aan mijn kind!’ Vegas had zich in de kast verstopt. Ik voel me zo verdrietig.”