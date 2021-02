Amanda Balk niet blij met uitspraken Afrojack: ‘Ik wilde dit mijn dochter besparen’

Amanda Balk is allerminst te spreken over het feit dat Afrojack gisteravond in RTL Boulevard ontkende dat zijn vrouw Elettra Lamborghini hem ervan weerhoudt om zijn dochtertje Vegas (8) te zien. Balk, de ex van de dj, had liever gewild dat haar dochter alle aandacht in de media bespaard was gebleven. ‘Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open, ik wil niks liever dan dat mijn dochter haar magische band met haar vader weer mag oppakken’, schrijft de voormalig Gouden Kooi -ster vandaag op Instagram.

Nick van de Wall, zoals de beroemde dj eigenlijk heet, reageerde gisteren in RTL Boulevard op eerdere berichtgeving van Shownieuws. Die site meldde dat Afrojack (33) zijn dochter vrijwillig al een jaar niet had gezien, omdat zijn nieuwe vrouw dit beter leek. Een anonieme bron beweerde dat, Amanda Balk bevestigde het nieuws.



Afrojack verwees het verhaal naar het rijk der fabelen en noemde het ‘absolute onzin’. ,,Wij hadden ook heel graag Vegas op onze bruiloft gehad, zij is mijn dochter en ik had niets liever gewild dan die dag met haar te delen. Maar ik kreeg van haar moeder helaas geen toestemming om Vegas op te halen of mee naar de bruiloft te nemen.”

Vandaag reageert Amanda Balk op haar beurt op Afrojacks uitlatingen. Buiten het feit dat ze het niet kan waarderen dat haar ex de media heeft opgezocht, stelt ze ook dat ze nooit haar ‘eigen gevoel of ego’ de boventoon zou laten voeren in de band tussen haar dochter en Afrojack. ‘Ik kies er al 8 jaar voor alles tussen ons privé te houden en zelfs nu er een rechtszaak tussen ons speelt heb ik nooit iemand te woord gestaan. Maar omdat zijn beschuldigingen van gister over mijn moederschap gaan, wil ik dit wel meteen rechtzetten’, begint Balk haar verhaal.



Balk stelt vervolgens dat zij haar ex ‘nooit heeft gehinderd’ zijn dochter te zien en dat ook niet van plan is. Volgens haar staat de deur ‘altijd wagenwijd open’ en wil ze niks liever ‘dan dat mijn dochter haar magische band met haar vader weer mag oppakken’. De brunette schrijft dat Vegas haar vader ontzettend mist en behoefte heeft aan een knuffel, vooral na de overval van vier weken geleden. ‘Wat hem tegenhoudt haar op te zoeken, daar heb ik geen antwoord op’, aldus Balk, die haar vrouwelijke lezers erop wijst dat vaders áltijd een verantwoordelijkheid hebben om hun kind te steunen.

Dat Afrojack na de overval alleen een koel sms’je met de tekst ‘vervelend, sterkte ermee!’ aan zijn dochter zou hebben gestuurd, ontkende hij gisteravond eveneens. Hij zou Vegas zelfs verschillende keren hebben gesproken via FaceTime. Balk is naar eigen zeggen met stomheid geslagen na het horen van die uitspraken, maar treedt niet verder in details.



Wel maakt ze duidelijk dat ze nooit haar eigen gevoel in de weg laat staan tussen Vegas en Afrojack. ‘Ik hoop nog elke dag dat het goedkomt en dat hij bij zal draaien. Dat is voor haar uiteindelijk het allerbelangrijkst.’ Ze sluit af met een sneer aan het adres van haar ex: ‘Elke moeder weet dat geld onbelangrijk is bij de opvoeding van je kind, maar dat het haar nooit aan liefde mag ontbreken. Gelukkig heb ik een grote familie die er samen met mij op toeziet, dat ze hier altijd genoeg van krijgt.’

