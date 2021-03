Amanda Balk: ‘Ik ga Afrojack niet smeken ons dochtertje te bezoeken’

Afrojack en Balk kwamen onlangs in het nieuws, omdat de dj zijn dochtertje al langere tijd niet had gezien. Volgens Balk was dat te wijten aan zijn nieuwe vrouw Elettra Lamborghini, die contact zou hebben verboden.

Nick van de Wall, zoals de dj echt heet, stelde juist dat Amanda een hereniging in de weg had gestaan en dat hij zijn meisje erg miste. Uiteindelijk kwam het tot een ontmoeting tussen vader en dochter, volgens Balk voor het eerst in een jaar.

,,Elke dag vraag ik aan mijn dochtertje of ze haar vader al heeft gebeld’’, zegt Balk nu tegen het mannenblad. ,,Hij heeft een jaar lang zijn dochter niet gezien en wij vragen al een jaar lang of hij komt. (...) Zij mist haar vader heel erg. Ze weet dat hij druk is, maar hij heeft een jaar lang geen contact opgenomen. Dat kan natuurlijk niet.’’

Inmiddels hebben Afrojack en Vegas volgens Balk een ‘hele fijne dag’ gehad met zijn tweeën. Wat haar betreft volgen er meer. ,,Hij kan haar anytime zien. Ik verschuif mijn agenda altijd voor zijn agenda. Maar ik ga hem niet smeken om ons meisje te zien, het moet wel vanuit hemzelf komen. Ze heeft een eigen telefoon, hij kan haar altijd bellen.’’

Niet vechten

Balk, die voor de shoot bij het interview halfnaakt op een paard poseerde, hoopt dat hij dat doet. ,,Tot een jaar geleden gingen we nog als gezin op vakantie, voor Vegas. Dat hoeft niet per se zo te gaan, maar ik wil gewoon een normale verstandhouding van vader tot dochter.’’

Afrojack wil zijn dochter graag weer in zijn leven, zei hij zelf onlangs. Hij stelde overigens dat er wel degelijk contact was geweest, via FaceTime. ,,Ik mis haar heel erg en zou haar graag bij me willen hebben’’, zei hij.

Hoewel beide ouders zich de afgelopen tijd dus over elkaar uitlieten in de media, benadrukt Balk dat dit niet de juiste manier is. ,,Ik vind dat de haat naar mij toe nooit groter moet zijn dan de liefde naar je kind. Je vecht nooit tegen elkaar, want er zit een kind tussen. Niemand schiet er iets mee op.’’

Overval is litteken

Balk hoopt dat de rust terugkeert in het leven van haar en Vegas. Begin dit jaar werd ze in haar huis belaagd door gewapende overvallers, die er met sieraden vandoor gingen. Vegas was op dat moment thuis en verstopte zich in een kast. De twee leven nog steeds in angst.

,,Vegas houdt zich sterk en is een stoer meisje. Maar als de bel gaat, dan kan ze wel opeens schrikken, dat was eerst niet zo. (...) Kijk, spullen zijn maar spullen. Ik wil vooral van de angst af. Daar gaat tijd overheen. Als ik thuiskom en er staan nog boodschappen buiten, kan ik bij wijze van spreken al in paniek raken.’’

Volgens Amanda wordt haar woning nu 24 uur per dag bewaakt met meerdere camera’s. ,,Als er iemand mijn huis binnendringt, dan komt de politie gelijk. Ik voel me daardoor wel veiliger, maar het blijft een litteken.’’

Nieuwe vriend

Ze vindt in elk geval geluk bij haar nieuwe vriend, met wie ze sinds vier maanden samen is.

,,Ik heb hem ontmoet via een vriend. Een Nederlandse man. Verder wil ik er niet te veel over zeggen hoor. Zodra dat allemaal naar buiten komt, dan gaat dat allemaal weer minder. Ik wil nu gewoon lekker genieten van hoe ik me voel. Hij maakt mij in elk geval heel erg blij.’’

