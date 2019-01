Amanda Balk: Het voelt alsof ik Stavros nooit echt gekend heb

Volgens Amanda was de Griekse Stavros haar grote liefde en een goede stiefvader voor Vegas, die ze kreeg uit een eerdere relatie met dj Afrojack. In mei stapte ze met Stavros in het huwelijksbootje op het Griekse jetseteiland Mykonos. Een halfjaar later barstte de bom toen de exploitatie van hennepkwekerijen in Wassenaar en de betrokkenheid van haar man groot in het nieuws kwam. Het Openbaar Ministerie (OM) typeerde de zaak als zeer ernstig. Justitie verdenkt T., die met Balk afwisselend samenwoonde in Amsterdam en Wassenaar, van het telen van grote hoeveelheden hennep, diefstal van elektriciteit en het witwassen van drugsgeld door er juwelen mee te kopen.

Moeder

,,Onlangs is gebleken dat hij ook dingen in het geheim deed. Ik was daardoor verrast, overdonderd en heb veel verdriet hiervan. We hebben een mooie tijd gekend samen, maar ik kan er toch niet overheen stappen dat het voelt alsof ik mijn man nooit echt gekend heb’’, zegt Balk nu.



Ze geeft ook aan dat het vertrouwen in haar ex ‘kapot’ is en niet meer valt te repareren. De brunette richt zich nu op haar herstel en op haar zesjarige dochter. ,,Ik was allang de moeder van Vegas voordat ik de vrouw van Stavros werd. Haar welzijn is voor mij het allerbelangrijkst.’’