Amanda Balk: Afrojack is lieve vader voor Vegas

Via Instagram laat La Balk, die met de realitysoap Keeping Up With The Balkjes te zien is op LINDA.tv, weten dat haar zesjarige dochter geen betere vader dan Afrojack, echte naam Nick van de Wall, kon wensen. ,,Ze mag opgroeien met een lieve vader waarmee ze dierbare herinneringen maakt'', klinkt het ietwat emotioneel bij een foto waarop Nick de kleine Vegas vasthoudt in de snelle achtbaan Space Mountain. Amanda schrijft ook dat het meisje 'haar hele wereld' is. ,,Ik ben zelf mijn vader op vroege leeftijd verloren en dacht dat die leegte nooit gevuld zou kunnen worden, totdat ik Vegas kreeg.''

De 30-jarige dj uit Spijkenisse en de aan botox verslaafde Amanda gingen uit elkaar toen zij nog zwanger van Vegas was. Inmiddels beschrijft ze hun band als 'goed'. ,,Hij is natuurlijk wel erg druk, maar als hij hier is dan is hij ook gewoon met Vegas. Laatst hebben we met zijn drietjes Vegas haar verjaardag in Miami gevierd. Je gaat uit elkaar als partners, maar je gaat verder als ouders. We hebben allebei dezelfde grote liefde en dat is Vegas'', verklaarde ze vorig jaar.