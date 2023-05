Amalia en Beatrix bij Buckingham Palace voor receptie koning Charles

update Ed Sheeran mist uitvaart oma door plagiaat­zaak en dreigde met drastisch besluit als hij had verloren

Zanger Ed Sheeran (32) heeft tot zijn grote verdriet woensdag de uitvaart van zijn oma in Ierland moeten missen omdat hij in New York was voor de plagiaatzaak die tegen hem liep. Als hij die zou hebben verloren, had de artiest naar eigen zeggen een drastisch carrièrebesluit genomen.