Amal Clooney met Kofi Annan naar Den Haag

Dj Domien Ver­schuuren traint zich in twaalf weken superstrak

9:59 3FM-dj Domien Verschuuren is in drie maanden tijd zes kilo afgevallen. De 30-jarige Verschuuren dook drie keer per week met een personal trainer de sportschool in en liet de broodjes kroket in de kantine liggen. Hij is tevreden met zijn strakke torso, maar blijft ambitieus.