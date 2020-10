Altijd al iets van Michael Jackson willen bezitten? Dit is jouw kans

2,3 miljoen kijkers zien hoe Mariska in The Masked Singer Frans Bauer compleet verrast

10 oktober Het was niet Patricia Paay, niet Marianne Vos en ook niet Natasja Froger. De BN’er die gisteravond hoge ogen gooide in het muizenpak in The Masked Singer was niemand minder dan Mariska Bauer. Niet alleen een verrassing voor de bijna 2,3 miljoen kijkers, maar ook voor haar mannen thuis. ‘Wanneer heb je dit gedaan? Wanneer?’, reageerde Frans verbouwereerd.