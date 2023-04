Als Yvon Jaspers op de rode loper haar uniform niet draagt, herken je haar bijna niet

Kijkcij­fers Alles is muziek storten in: nog 269.000 belangstel­len­den over

Na een erg voorzichtig begin vorige week zijn deze week de kijkcijfers van het nieuwe RTL 4-programma Alles is muziek ingestort. Slechts 269.000 kijkers schakelden in voor de tweede aflevering van het muzikale spelprogramma met Marieke Elsinga. Dat is niet eens de helft van de eerste aflevering.