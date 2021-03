‘Als schrijver moet je maar één ding: goede boeken schrijven’

Film van de week Ergernis om film over Nederland­se meesterver­val­ser: ‘Werkelijk­heid stak heel anders in elkaar’

4 maart In het Amerikaanse The Last Vermeer, over meestervervalser Han van Meegeren, is een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse verzetsheld Joop Piller. Zijn dochter Micky is ontstemd over de wijze waarop haar vader en haar moeder worden opgevoerd.