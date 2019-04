Als RTL echt slim is, herenigt het Caroline met Ron en André

BNNVARA's Geraldine Kemper maakt overstap naar RTL

10:53 RTL heeft weer een BN’er binnengesleept. Geraldine Kemper versterkt per 1 juni het presentatorenteam bij RTL. Zij stapt over van BNNVARA. Bij RTL gaat ze in ieder geval Expeditie Robinson Videoland presenteren en neemt ze de backstagerol over van Jamai bij The Voice of Holland. Welke andere programma’s ze gaat doen, wordt later bekendgemaakt.