Als Ocean's 8 een vervolg krijgt dan graag meer humor

Nu al in ban van CATS: twintigdui­zend tickets verkocht

11:26 Nederland lijkt nu al in de ban van CATS, de musicalklassieker van Andrew Lloyd Webber die eind van dit jaar te zien is. Voor de Londense West End productie die op 20 december in het RAI Theater Amsterdam in de première gaat, zijn al meer dan 20.000 tickets verkocht.