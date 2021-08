'Als Khalid Kasem echt zo'n talent is, moet de NPO hem ook goed gaan betalen’

Wat zijn hits van deze zomer (B&B vol liefde, Swanenburg en de Oranjezomer van VI) en wat hoeft het panel niet meer terug te zien? (Hai Society) Er wordt vooruitgeblikt op Expeditie Robinson, Louis van Gaal komt voorbij en de presentatoren-shuffle bij Op1 wordt besproken. De NPO moet meer investeren in talent, vindt Angela de Jong. Als Khalid Kasem echt zo’n talent is als wordt beweerd, dan moet hij rijkelijk beloond worden.



En Johnny de Mol krijgt een dagelijkse talkshow op de vooravond van SBS6. Het panel is niet onverdeeld enthousiast. De Alleskunner krijgt een VIPS editie en er komt bij NPO1 ook een VIPS variant van een AVROTROS programma, weet het panel uit betrouwbare bron. Welk programma dat is, luister daarvoor naar deze aflevering van de AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alles bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.