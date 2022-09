‘Als je de grap van Lubach over The Queen niet trekt, kijk dan geen satire!’

RTL lijkt in de problemen te zitten, want de succesformules Lego Masters, I can see your voice en zelfs Expeditie Robinson lijken sleets te raken. En nieuwe titels halen niet de beoogde cijfers. Of heeft dit vooral met het programmeren te maken, verkeerde dag, verkeerd seizoen, verkeerde presentator?



Alle talkshows - en dat zijn er nog al wat - worden naast elkaar gelegd. Wie scoort er goed, wie scoort er minder. Zijn we met z’n allen talkshow-moe of hebben we last van middelmatige voorgekauwde en plat geproduceerde talkshows?



Daarnaast aandacht voor de B&B Vol Liefde-rel, waarin het panel vooral niet mals is voor de presentator van RTL Boulevard Eddy Zoey. Zijn opmerking/sneer over kandidate Denise is ongepast. Evenblij maakt vrienden vormt de rode draad door deze licht chaotische podcast, een mini-radiohoekje met Margriet Vroomans en Frans Bromet staat in Angela’s Etalage, of beter gezegd, de gefilmde hoofdpersonen, de maker zelf krijgt alsnog een gele kaart.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.