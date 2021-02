Als ik zúlke mooie armen had als Máxima, droeg ik ook het hele jaar door mouwloze kleding

Yolanthe: Wesley zit in mijn hart

14:59 Wesley Sneijder mag in zijn biografie dan leeglopen over zijn flamboyante levensstijl en de liefdesbreuk met Yolanthe Cabau, zelf heeft de actrice er geen behoefte aan uit de school te klappen over haar huwelijksperikelen met de oud-voetballer. ,,Ik ben in veel dingen een open boek, maar op dit vlak erg beschermend”, aldus de actrice in Grazia. Ze kijkt liever vooruit. Met een nieuw lifestyleplatform en de aanstaande Netflix-premiere van haar nieuwste film heeft ze genoeg om zich op te kunnen focussen.