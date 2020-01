Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat ook! Zeker bij Dirk Scheringa

Hoe zouden de gedupeerden van DSB Bank maandag naar het interview met Dirk Scheringa hebben gekeken? De gevallen topman zat samen met zijn advocaat Knoops bij Jinek omdat hij de overheid aansprakelijk stelt voor het faillissement van zijn bank. Hij wil eerherstel en eist 830 miljoen euro schadevergoeding. Als bij mij - kijker zonder woekerpolis of enige banden met het conglomeraat uit Wognum - het bloed al ging koken, hoe was dat dan bij de mensen die er tien jaar na dato financieel nog altijd onder lijden?



Natuurlijk, zij hadden beter moeten opletten en kritischer moeten zijn voor ze met DSB in zee gingen. Regel 1 die elk kind op school zou moeten leren: als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat ook. Maar wie de zaak destijds een beetje volgde middels kranten en tv-programma’s, weet dat zijn klantenkring over het algemeen niet bestond uit mensen die na een universitaire studie en een toptijd bij het studentencorps een villa in het Gooi wilden kopen.



Het waren veelal mensen uit een ander milieu die net iets makkelijker beïnvloedbaar zijn of in al hun financiële wanhoop een paar gekke sprongen maakten. Misschien heb je dan als ondernemer toch de morele plicht om hen iets beter voor te lichten? In plaats van acht koopsompolissen aan te smeren en hen zodoende willens en wetens op de afgrond te laten afdenderen, terwijl jij bezig bent met je voetbalclub, schaatsteam, wielerploeg en kunstmuseum?