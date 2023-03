Als iedereen zo was als Jack van Gelder bij NOS Sport, dan vallen 100 meldingen nog mee

Thomas van Luyn is verteller in The Passion

Thomas van Luyn is de verteller in The Passion dit jaar. Dat heeft KRO-NCRV vrijdag gemeld. De rol van de verteller was de laatste die nog ingevuld moest worden. Eerder werd al bekend dat onder anderen Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria) en Buddy Vedder (Judas) te zien zijn in het paasspektakel van de NPO.