Alleen tv-publiek bepaalt voortaan finalisten voor songfestival

Zoon Bowie boos over gebruik muziek van vader door Donald Trump

Duncan Jones, de zoon van de in 2016 overleden David Bowie is woedend over het gebruik van muziek van zijn vader door presidentskandidaat Donald Trump. Die kondigde vorige week aan opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap en gebruikte daarbij Heroes, een hit van Bowie uit de jaren zeventig.

