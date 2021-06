Alle boeken uit Zeven Zussen-reeks weer in bestsellerlijst

EO-oorlogsdra­ma voor tieners wint bijzondere award in Canada

11:45 De online serie Oorlog-stories van de EO heeft een Rockie Award gewonnen op het BANFF World Media Festival in Canada. Tijdens de uitreiking op het prestigieuze festival in de Canadese Rocky Mountains won de EO-serie de prijs in de categorie Live Action: Youth 11-17.